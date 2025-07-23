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Дава об изменах: «Вообще по барабану»

Блогер Дава назвал Краймбрери умничкой, которая не дает поводов для ревности
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marikraimbrery/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян (он же — Дава) признался на шоу «1+1» на «Новом радио», что не ревнует супругу Мари Краймбрери. Его слова передает «Пятый канал».

Манукян назвал себя адекватным человеком, а Краймбрери — «умничкой», поскольку супруга не дает поводов для ревности.

«Если мне прям дают поводы, пытаются спровоцировать, то, конечно, мне это не понравится. Я расстроюсь очень сильно», — пояснил блогер.

По словам Давы, он может приревновать в том случае, если увидит «подтекст» во время встречи своей партнерши с другим мужчиной.

«Но когда ты уверен в своей жене, а жена уверена в своем муже, то вам все остальное вообще по барабану», — в то же время отметил он.

4 февраля 2025 года стало известно, что Мари Краймбрери и блогер Дава впервые станут родителями. Об этом поп-исполнительница объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Певица опубликовала видео, на одном из фрагментов которого предстала с округлившимся животом на пляже. 19 мая Краймбрери сообщила о рождении первенца.

Ранее стало известно о новом романе сына Кадышевой.

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