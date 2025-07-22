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Айза о Водонаевой: «Главное, чтобы рот не открывала»

Блогерша Айза призвала Водонаеву не открывать рот, чтобы не портить впечатление
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alenavodonaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-супруга рэпера Гуфа, блогерша Айза-Лилуна Ай (она же — Айза Анохина) восхитилась в Telegram-канале телосложением 43-летней модели Алены Водонаевой, которая недавно показала фигуру в крошечном бикини.

Блогерша назвала знаменитость все «такой же злой кончалыгой, но красоткой с потрясающей фигурой». Айза заявила, что модельную внешность у Водонаевой не отнять.

«Главное, чтобы рот не открывала. Вообще цены не будет», — отметила она.

Одна из интернет-пользовательниц согласилась под постом, что порой высказывания Водонаевой вызывают больше вопросов, чем ответов. В то же время она призвала сосредоточиться на том, что «радует глаз, а не словах» блогерши.

Также в комментариях нашлись и те, кто раскритиковал внешность Алены Водонаевой и посчитали ее чрезмерно худой.

«Не выглядит ее худоба здоровой. Я так выглядела с анорексией и никогда не хочу больше быть такой»; «Тело истощенное, и лицо. Она выглядит как подросток с лицом восьмилетний бабки»; «Кости — это потрясающая фигура? Ей хотя бы пару кг набрать», — написали под публикацией Айзы.

Ранее стало известно, что певица Алсу ликвидирует убыточное концертное агентство «Эксклюзив Арт».

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