Стало известно, когда выйдет продолжение покорившего ОАЭ мультсериала «Сказочный патруль»

Премьера пятого сезона анимационного сериала «Сказочный патруль. Дорога домой» состоится 6 сентября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «МУЛЬТ».

В новых сериях волшебницы — повзрослевшие Аленка, Маша, Снежка, Варя и Алиса — случайно открывают портал в волшебный параллельный мир под названием Зартия. В место с мрачными лесами, древними руинами, фантастическими существами и княжествами с таинственными правителями во главе. Очарование подруг улетучивается, когда портал, через который девочки попали, закрывается.

Героиням предстоит подружиться с капризной принцессой сладостей Пастилиной, впечатлить принца Лесного княжества на турнире волшебников и поучаствовать в опасном реалити-шоу болотной принцессы Тины, чтобы вернуться домой.

«Пятый сезон — это перезапуск истории, которая будет интересна как преданным фанатам проекта, так и новым зрителям. Героини останутся без связи с их привычным миром и будут учиться проявлять и заново обретать себя в новых приключениях. Девочки взрослеют, им уже около 16 лет, при этом они остаются по-прежнему лучшими подругами. В новом сезоне появятся сразу несколько принцев и романтические линии. Девочки столкнутся с тем, что не всегда их чувства будут встречены взаимностью — в сюжете наметятся нотки ревности и даже конкуренции. Настроение сезону будет задавать новый многогранный персонаж — принц Арт, красивый, владеющий магией, очень галантный, но при этом изощренный интриган», — заявила автор студии «Паровоз» Мария Парфенова.

Новые серии выполнены в смешанной технике 3D + 2D. Стилистика сериала подразумевает активный, динамичный монтаж, красочные 2D-вставки и стильную анимацию. Сезон сопровождает новая музыка композитора Дениса Давыдова, в том числе будут представлены оригинальные песни.

В 2023 году «Сказочный патруль» показали в кинотеатрах сразу четырех стран Ближнего Востока. С героями познакомились юные зрители Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии.

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