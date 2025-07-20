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Боня ходила в морг и чуть не подожгла кладбище ради развлечения

Боня вспомнила, что ходила в морг и чуть не подожгла кладбище в детстве
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Виктория Боня/Telegram

Блогерша Виктория Боня призналась, что в детстве заглядывала в морг и гуляла по кладбищу с подругами. Ее слова передает Super.ru.

По словам знаменитости, в ее юном возрасте «делать было нечего», поэтому она с друзьями лазила по подвалам местной больницы и ходила в морг, чтобы посмотреть, «кого привезли». Также Боня вспомнила, что посещала с подругой кладбище.

«Помню, как мы увидели желтую траву на кладбище, и я сказала: «Слушай, давай мы ее сожжем, чтобы все было чисто и красиво». Мы поджигаем, и этот участок, как начинает полыхать, а ветер — распространять огонь. Мы так испугались!» — вспомнила экс-участница проекта «Дом-2».

Боня раскрыла, что начала тушить огонь резиновой подошвой тапок, которая, в свою очередь, начала плавиться. Однако, поделилась знаменитость, им удалось справиться со стихией. Боня верит, что им «сам бог помог».

В комментариях к посту не все поклонники посчитали нормальными развлечения Бони в детстве, но нашлись и те, кто назвал подобные прогулки типичными у подростков, выросших «без интернета».

«Кладбище — это классика, мы там конфеты собирали, а еще вызывали духов»; «Я в 16-18 лет водила ухажеров на кладбище»; «Мы в детстве тоже в заброшенный морг ходили» — написали поклонники Бони.

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