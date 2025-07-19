Айза о младшем сыне: «Бесит меня»

Блогерша Айза заявила, что ее разрывает от злости поведение детей

Блогерша Айза-Лилуна Ай (Айза Анохина, экс-супруга рэпера Гуфа) пожаловалась в Telegram-канале на свое настроение.

«Мой пик злости сейчас разорвет меня саму!» — поделилась она.

Айза раскрыла, что злится из-за детей, поскольку они не ночевали дома. Блогерша заявила, что, по ее мнению, наследники должны всегда спать в своей кровати, а не у гостей.

«Теперь старший лежит сонный в час дня в зашторенной комнате. Младший зубы не чистил, лохматый, без утренней рутины бесит меня. Обожаю дисциплину, порядок, и чтобы каждый спал дома!» — написала бизнесвумен.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали. В марте 2023 года бизнесвумен вложила два миллиона рублей в дом на острове в Индонезии. Она купила землю площадью 150 квадратных метров на десятилетний срок. Она планирует сдавать помещение в аренду.

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