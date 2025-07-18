На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новый сезон сериала «Закрыть гештальт» выйдет осенью 2025 года

Новый сезон сериала «Закрыть гештальт» выйдет осенью 2025 года
true
true
true
close
Кинопоиск

Второй сезон сериала «Закрыть гештальт» выйдет осенью 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Сюжет новых серий будет крутиться вокруг ангела Кости, отца главного героя прошлого сезона, и водительницы такси Ольги Дудкиной. В нем герои будут общаться и помогать исправить ошибки прошлого людям, которых не стало. Костю и Ольгу исполнили Денис Власенко и Мария Луговая.

Второй сезон срежиссировала Лана Влади. Она является лауреаткой конкурса «Кинотавр. Короткий метр» 2020 года. Сценарий к проекту написал Дмитрий Лемешев, который ранее работал над сериалами «Проект Анна Николаевна» и «Король и Шут».

В ролях: Игорь Верник, Анна Слю, Екатерина Шкуро, Евгений Шварц, Сергей Чихачев, Илья Борисов, Сергей Епишев, Виктория Маслова, Влад Прохоров, Александр Устюгов, Оксана Стрельцова, Аристарх Венес, Леонид Тележинский, Григорий Калинин, Ольга Хохлова, Анатолий Кот, Александр Головин.

Ранее Поплавская назвала свой любимый фильм Юрия Кары.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами