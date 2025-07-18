Новый сезон сериала «Закрыть гештальт» выйдет осенью 2025 года

Второй сезон сериала «Закрыть гештальт» выйдет осенью 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Сюжет новых серий будет крутиться вокруг ангела Кости, отца главного героя прошлого сезона, и водительницы такси Ольги Дудкиной. В нем герои будут общаться и помогать исправить ошибки прошлого людям, которых не стало. Костю и Ольгу исполнили Денис Власенко и Мария Луговая.

Второй сезон срежиссировала Лана Влади. Она является лауреаткой конкурса «Кинотавр. Короткий метр» 2020 года. Сценарий к проекту написал Дмитрий Лемешев, который ранее работал над сериалами «Проект Анна Николаевна» и «Король и Шут».

В ролях: Игорь Верник, Анна Слю, Екатерина Шкуро, Евгений Шварц, Сергей Чихачев, Илья Борисов, Сергей Епишев, Виктория Маслова, Влад Прохоров, Александр Устюгов, Оксана Стрельцова, Аристарх Венес, Леонид Тележинский, Григорий Калинин, Ольга Хохлова, Анатолий Кот, Александр Головин.

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