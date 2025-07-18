Поплавская назвала свой любимый фильм Юрия Кары: «В нем такая правда»

Актриса Яна Поплавская заявила в Telegram-канале, что картина «Завтра была война» Юрия Кары является ее самым любимым фильмом.

«Пронзительное кино. В нем такая правда, такая документальность, что возникает ощущение пронзительной боли от того, что ты увидел», — поделилась артистка.

Поплавская отметила, что данная картина является дипломной работой Кары во ВГИКе. По словам знаменитости, все актеры в нем снимались бесплатно. В фильме сыграли Вера Алентова, Сергей Никоненко, Нина Русланова, Владимир Заманский, Ирина Чирченко.

«Сейчас гонка за сверхгонорарами, можно подумать, что за 23 миллиона рублей актер сыграет или певица споет лучше, чем если бы им заплатили миллион (что тоже очень немало)», — отметила актриса.

Поплавская считает, что творчество Юрия Кары редко показывали по ТВ. Она поинтересовалась, много ли давали режиссеру снимать в современной России.

«Незаслуженно забывают таких классиков. А если бы у него была работа, если бы он творил, возможно, дольше бы прожил», — отметила знаменитость.

6 июля Юрия Кары не стало в Ялте. У него случился повторный инфаркт.

Ранее Путин назвал Юрия Кару выдающимся режиссером.