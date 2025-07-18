На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Поплавская назвала свой любимый фильм Юрия Кары: «В нем такая правда»

Актриса Поплавская назвала «Завтра была война» Кары своим самым любимым фильмом
true
true
true
close
the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)" class="item-image" loading="lazy">
the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Яна Поплавская заявила в Telegram-канале, что картина «Завтра была война» Юрия Кары является ее самым любимым фильмом.

«Пронзительное кино. В нем такая правда, такая документальность, что возникает ощущение пронзительной боли от того, что ты увидел», — поделилась артистка.

Поплавская отметила, что данная картина является дипломной работой Кары во ВГИКе. По словам знаменитости, все актеры в нем снимались бесплатно. В фильме сыграли Вера Алентова, Сергей Никоненко, Нина Русланова, Владимир Заманский, Ирина Чирченко.

«Сейчас гонка за сверхгонорарами, можно подумать, что за 23 миллиона рублей актер сыграет или певица споет лучше, чем если бы им заплатили миллион (что тоже очень немало)», — отметила актриса.

Поплавская считает, что творчество Юрия Кары редко показывали по ТВ. Она поинтересовалась, много ли давали режиссеру снимать в современной России.

«Незаслуженно забывают таких классиков. А если бы у него была работа, если бы он творил, возможно, дольше бы прожил», — отметила знаменитость.

6 июля Юрия Кары не стало в Ялте. У него случился повторный инфаркт.

Ранее Путин назвал Юрия Кару выдающимся режиссером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами