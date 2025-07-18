Владимир Машков объяснил, почему отказался от съемок в кино

Актер Владимир Машков заявил, что у него нет времени на кинематограф

Актер и режиссер Владимир Машков признался в беседе с mk.ru, что больше не рассматривает приглашения в кино.

Машков заявил, что его кинокарьера позади. Артист отказался от съемок из-за плотного графика в театре. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника» объяснил, что занят постановками и руководством театров.

«Сейчас мы еще готовимся к большой дате — 17 августа. Именно в этот день исполнилось бы 90 лет Олегу Павловичу Табакову», — поделился артист.

Машков дебютировал в кино в 1989 году в фильме Анатолия Матешко «Зеленый огонь козы». В его фильмографии более 60 работ. Среди них такие картины, как «Ликвидация», «Папа», «Вызов», «Медное солнце», «Экипаж», «Григорий Р.», «Питер FM».

В июле Владимир Машков заявил, что фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» можно включить в список картин для культурного обмена между США и Россией.

Машков заявил, что в России огромное количество лент, которые можно обменять с данной целью. По его мнению, кино, которое стоит показать американцам, должно отражать русскую душу.

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