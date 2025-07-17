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Автор песен про Буратино понадеялся на международное сотрудничество музыкальных союзов

Композитор Рыбников понадеялся на включение музыкального союза России в европейскую систему
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Композитор Алексей Рыбников заявил в беседе с ТАСС, что включение Российского музыкального союза в европейскую систему было бы очень полезно.

Рыбников считает, что сейчас это невозможно из-за «отмены русской музыки» на Западе. Однако он надеется на изменение обстановки.

«Я надеюсь, что при изменении международной обстановки Российский музыкальный союз вновь обретет возможность вписаться в мировую систему и представлять нашу современную российскую музыку на международной арене», — заявил артист.

Рыбников является сопредседателем совета Российского музыкального союза. Он также автор музыки к рок-опере «Юнона и Авось» и к фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Усатый нянь», «Вам и не снилось», «Про Красную шапочку», «Приключения Буратино». Он — лауреат государственной премии Российской Федерации и премии Президента Российской Федерации. В 1999 году композитор удостоился звания Народного артиста России.

Ранее автор песен про Буратино отсудил у культурного центра почти миллион рублей.

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