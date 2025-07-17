Английская легенда электронной музыки выступит в России

Английский диджей и продюсер Пол Окенфолд анонсировал выступления в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе агентства SAY Agency.

Окенфолд проведет два концерта – в Санкт-Петербурге в клубе А2 (12 сентября) и в Москве в клубе Base (13 сентября). Артист выступит в рамках своего мирового тура.

«Вероятно, что настолько масштабные гастроли — заключительные в его карьере. Для него наша страна — важная точка на карте мира. Он выступал здесь одним из первых еще в начале 00-х, и с тех пор обзавелся огромной фан-базой, друзьями, приезжал регулярно, выступал и на «Трансмиссии», и на Alfa Future People, и на Fifa Fan Fest. Для него важно, чтобы его свежие релизы и легендарные треки смогла услышать российская аудитория, особенно если это приурочено к финалу таких масштабных мировых гастролей», — заявила генеральный директор SAY Agency Анна Субчева.

По словам Субчевой, Окенфолд интересуется культурой и кухней России. К примеру, следит за новинками российских сериалов и кино, готовит гуляш и борщ, а также считает россиянок самыми красивыми женщинами в мире.

Как отмечают в пресс-службе, Окенфолд является легендой электронной музыки. Он работал с такими успешными артистами, как Justin Timberlake, Beyonce, Bruno Mars, Rihanna, U2, Massive Attack, The Cure, Moby и другие.

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