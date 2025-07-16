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Британский джазмен приедет в Россию

Британский музыкант Рой Янг посетит международный фестиваль в Туве
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Roy Young/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британский джазовый музыкант Рой Янг выступит на XXII Международном фестивале живой музыки и веры «Устуу-Хурээ». Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие состоится в Туве в городе Чадане с 28 по 30 июля. Оно будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«В этом году хедлайнером фестиваля станет настоящая легенда мировой музыки. К нам приедет известный британский исполнитель джаза и блюза Рой Янг. Он работал на легендарной студии звукозаписи Эбби Роуд — той самой, где были записаны практически все альбомы The Beatles и Pink Floyd», — заявили в оргкомитете фестиваля.

Фестиваль «Устуу-Хурээ» организован в 1999 году, чтобы привлечь внимание общественности к восстановлению Верхне-Чаданского буддистского монастыря, разрушенного в 30-х годах XX-го столетия. В 2019 году мероприятие перестали проводить. Фестиваль был возрожден в 2024 году по инициативе главы Тувы Владислава Ховалыга.

25 июня в Москве отменили выступления казахстанского рэпера Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов). Jah Khalib должен был провести два концерта: в заведении Peach в Большом Саввинском переулке и на фестивале «Лето Life 2025».

Известно, что председатель организации «Зов народа» Сергей Зайцев призвал организаторов концерта Jah Khalib отменить выступления рэпера. Активист считает, что не стоит забывать «публично выраженную артистом любовь к Украине».

Ранее в Кургане отменили выступление певицы Хиблы Герзмавы.

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