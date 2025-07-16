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Боня вспомнила о проблемах с губами после пластики: «Висела сосиской»

Блогерша Боня заявила, что у нее упала губа после пластики из-за поврежденного нерва
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Кадр из видео/Telegram-канал «Виктория Боня»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня похвасталась в Telegram-канале губами.

Боня сообщила, что увеличила себе губы. Телеведущая объяснила, что у нее была очень сильная асимметрия после пластики. Артистка объяснила, что хирург вставил ей импланты под глаза и в область носа. Она объяснила, что это сделано для предотвращения старения из-за истончения костной ткани.

«Когда он сделал мне это под нос, он мне задел один нерв, и тогда губа вообще упала. Она была как сосиска. Висела сосиской. Я ее подколола, было хорошо. Сейчас нервные окончания не везде восстановились. Короче, она потом у меня вообще упала, просто плоская стала», — поделилась блогерша.

Боня добавила, что довольна последним результатом, так как у нее пропала асимметрия губ.

27 августа 2024 года Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

Ранее Боня отреклась от пластики носа.

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