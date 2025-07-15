В России покажут «Легенду о великанах»

Фэнтезийный фильм «Легенда о великанах» выйдет 17 июля в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании World Pictures.

Сюжет повествует о сыне короля древней горной долины Энеко, которому придется пройти сложные испытания и постичь истинную природу власти и ответственности. В фильме покажут историю о взрослении, вере в невозможное и поиске своего места между прошлым и будущим, где мифы становятся реальностью, а столкновение разных миров и убеждений заставляет героев переосмысливать себя и свою судьбу.

Режиссер картины — Пауль Уркихо Алихо. Он рассказывал, что его всегда завораживала баскская мифология. Кинематографист придумал идею для фильма еще в детстве, когда родители рассказывали ему сказочные истории во время прогулки в горах.

По словам режиссера, он вдохновлялся такими проектами, как фильмы «Экскалибур», «Храброе сердце», «Царство небесное», «Викинги», «Властелин войны», «Робин и Мэриан», «Имя розы», «13-й воин», «Лабиринт Фавна», «Властелин колец» и аниме «Принцесса Мононоке».

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