Прилепин планирует выпустить книгу с иноагентами

Писатель Захар Прилепин на пресс-конференции, посвященной его 50-летию, рассказал о своих творческих проектах. Его слова передает корреспондентка «Газеты.Ru».

Прилепин планирует выпустить пособие по новейшей литературе. В своей новой работе он сделает обзор литературы военного времени с 2013 года по 2025 год.

«Всем людям, которым сложно разобраться в обилии текста и книг, я предлагаю свой путеводитель. Он, конечно, с долей субъективности написан, но при этом уж как минимум осведомленным человеком», — отметил публицист.

По словам Прилепина, в пособии он также разберет книги иностранных агентов.

«Литература не терпит разделения. Говорить будем обо всех. О тех людях, чьи взгляды мне симпатичны, и о тех, чьи взгляды мне несимпатичны», — уточнил писатель.

Захар Прилепин является лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области культуры и ряда других премий. Он принимал участие в Первой чеченской войне и на СВО. На пресс-конференции писатель рассказал, что после 2014 года начал активную деятельность на Донбассе – как политическую, так и культурную.

Ранее Захар Прилепин вспомнил, как чуть не уволил сотрудников из-за дня рождения.