Виторган накормил сына от Собчак лимоном: «Чтобы жизнь малиной не казалась»

Актер Максим Виторган показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как накормил сына от Ксении Собчак Платона лимоном.

Виторган опубликовал снимки сына, где тот ест лимон. На них мальчик морщится и плюется.

«Чтобы жизнь малиной не казалась», — заявил артист.

Виторган и Собчак были женаты с 2013 по 2019 год. В 2019-м Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Общих детей у супругов нет, однако телеведущая признавалась, что хотела бы вновь стать матерью. Собчак рассказывала, что сын от первого брака поладил с Богомоловым.

В 2019 году Максим Виторган начал встречаться с актрисой Нино Нинидзе. В 2022 году ходили слухи, что пара рассталась. Долгое время артисты опровергали это. В 2025-м Виторган объявил о новом романе. 1 января 2025 года артист перестал скрывать свои отношения с Анной Коротковой. Он опубликовал снимок с женщиной, признавшись ей в любви.

В феврале 2025-го Виторган пошутил, что не может согласовать встречу с восьмилетним сыном от Ксении Собчак Платоном. Артист намекнул, что у него и сына очень плотный график. Он показал переписку с ребенком.

Ранее жена Роберта Паттинсона попала в больницу из-за узких брюк.