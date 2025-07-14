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Гузеева показала, кого ей не хватало в жизни: «Лишних вопросов не задает»

Актриса Гузеева заявила, что собака сделала ее счастливее
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Илья Питалев/РИА Новости/_larisa_guzeeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что теперь не представляет свою жизнь без собаки Жужи.

Гузеева рассказала, что стала радостней и счастливее после появления в жизни питомца. Артистка поделилась роликом, как отдыхает с собакой.

«Лишних вопросов не задает. Не вступает в бессмысленную полемику со мной. Не мотает мне нервы. Только успокаивает, моя красавица. Вообще не представляю, как я раньше жила. Да? «Как ты раньше, мама, без меня жила? Жизнь твоя была скучная, противная и однообразная. Я сделала всё, чтобы ты стала счастливее», — поделилась телеведущая.

Гузеева пожелала всем хорошей недели.

В июне Гузеева оказалась в центре скандала. Девушка по имени Виктория призналась, что в 2022 году купила недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого под впечатлением от рекламы Ларисы Гузеевой. Девушка до сих пор не получила свою виллу. Стройка была заморожена. Деньги пострадавшей не вернули, а документы никакие не предоставляются.

Известно, что как минимум шестеро человек тоже пострадали от этой аферы. Все они подали заявления о мошенничестве. По словам адвоката Александра Зорина, его клиенты считают, что Гузеева косвенно причастна к афере.

Ранее на Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) завели дело после его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом.

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