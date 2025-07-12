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Бородина раскрыла, хочет ли детей от Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что готова стать многодетной матерью
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borodylial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей часто задают вопросы о пополнении в семье на фоне свадьбы с блогером Николаем Сердюковым.

«Никто от этого не отказывается, все только за. Как только, так сразу», — отметила знаменитость.

Сейчас у Бородиной есть две дочери — 9-летняя Теона и 16-летняя Маруся.

В августе 2024 года телеведущая Ксения Бородина перестала скрывать отношения с Николаем Сердюковым. А 7 декабря 2024 года влюбленные объявили о помолвке.

Бородина показывала, как Сердюков сделал ей предложение ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Бизнесмен подарил звезде кольцо с бриллиантом в форме сердца от бренда Graff, стоимостью 5 миллионов рублей.

Пара 3 июня 2025 года официально зарегистрировала отношения. Масштабное торжество состоялось 23 июня на вилле Микетти, куда молодожены пригласили друзей и близких.

Ведущим церемонии был юморист Илья Соболев, а также на мероприятии выступили Zivert, Artik & Asti и Akmal'.

Ранее девушка Павла Дурова дала совет, как привлечь миллиардера.

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