Татьяна Лазарева устроила антивоенную фотосессию: «История за жизнь во всех ее красках»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовала в Telegram-канале кадры, сделанные в рамках «антивоенной фотосессии».

По словам знаменитости, снимки были сделаны больше двух лет назад в Португалии. Изначально Лазарева хотела устроить «модные съемки», где должно было быть «все из ее прошлой жизни»: красивая одежда и разные образы. Однако, вспомнила артистка, фотограф и продюсер «вдохновились», когда услышали историю о том, почему она больше не может жить в России».

«Напридумывали разных образов, подготовили специальный реквизит — микрофон, книги, клетки и даже живых голубей — и решили: это будет не просто фешн-съемка, это будет большая история со смыслом, против войны, за жизнь во всех ее красках», — заявила Лазарева.

Телеведущая пояснила, что решила опубликовать снимки только сейчас, чтобы еще раз напомнить подписчикам о ситуации в мире.

«Ненормально, когда дети страдают. Ненормально, когда кого-то притесняют, выгоняют, стирают, сажают в клетку; Нормально — это когда мир в мире. Нормально — это когда живы», — подытожила она.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение СВО, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

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