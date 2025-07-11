Батрутдинов о съемках в «Мастере игры»: «Психологически сложно»

Комик и постоянный резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов в эфире программы «УТРО.ТНТ» заявил, что участие в проекте «Мастер игры» оказалось для него значительно более сложным и изматывающим, чем съемки в реалити-шоу «Выжить в Дубае».

«Мне было психологически сложнее выжить в Марокко, чем физически в пустыне. Самое сложное для меня — это интриги, коалиции. Когда в Дубае начались коалиции, я сразу успешно вылетел», — пояснил шоумен.

Также Батрудинов признался, что постоянно путался на проекте, поскольку его назначили «темным», а в душе он светлый.

«У меня была тактика, и я ее придерживался, но по большому счету я плыл по течению. Я думал, что темные такие же честные между собой, как и светлые, но я ошибался. Когда убрали Борю Дергачева, я был в шоке, и хотел восстановить справедливость. Хоть я и темный, но я справедливый темный — светлый темный», — заявил юморист.

Еще Батрутдинов напомнил в эфире, что его сердце «абсолютно свободно, но готово к тому, чтобы быть занятым».

Тимур Батрудинов никогда не был женат. В 2015 году он участвовал в шоу «Холостяк», в финале которого выбрал Дарью Канануху. После окончания проекта они расстались. Известно, что Батрудинов является крестным отцом дочери Гарика Харламова и Кристины Асмус — Анастасии.

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