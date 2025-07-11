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Бурунов «передумал» вести девушку в ЗАГС: «Говнистость присутствует»

Актер Сергей Бурунов заявил, что пока не готов вступать в брак с Екатериной Леви
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Сергей Бурунов подтвердил роман с предпринимательницей Екатериной Леви, которая младше него на 12 лет. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Это моя девушка», — сказал Бурунов корреспонденту издания на светской премьере, указывая на Леви.

«Пятый канал» уверяет, что Бурунов «передумал вести» Леви ЗАГС. Актер отметил, что на данный момент не планирует узаконивать отношения с возлюбленной, в том числе по причине своей «неуживчивости».

«Говнистость присутствует, конечно. Я не подарок совсем. У меня достаточно непростой характер», — раскрыл актер.

На вопрос, может ли Бурунов назвать Леви женщиной своей мечты, актер уклончиво ответил: «Время покажет!» Он признался, что осторожно подходит к отношениям, поскольку переживал предательство в прошлом.

В то же время Бурунов подчеркнул, что хотел бы стать отцом в будущем — но не уверен, что «многодетным».

До этого СМИ раскрывали, Бурунов и Леви состоят в отношениях уже год. Впервые их заметили вместе на свадьбе Гарика Харламова с Екатериной Ковальчук. Знаменитости поцеловались на мероприятии после того, как станцевали медленный танец под песню Сосо Павлиашвили «Небо на ладони». У женщины также заметили кольцо на безымянном пальце, что спровоцировало слухи о помолвке пары.

Сергей Бурунов не был женат, детей у него нет. Ему приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, с его директором Анастасией Сайфулиной и другими. Но сам Бурунов никак не комментирует свою личную жизнь.

Ранее певица Бабкина заявила, что ей не нужно звание Примадонны после Пугачевой.

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