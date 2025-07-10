Тихвин официально стал столицей «Серебряного ожерелья России»

Город Тихвин Ленинградской области получил от Старой Руссы знак столицы проекта «Серебряное ожерелье России». Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

Знак передается на год. Как отметила в ходе мероприятия перед передачей заместитель представителя президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева, это позволяет уделить внимание малым городам Северо-Западного округа.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в свою очередь, перед церемонией рассказал, что вчера «на ногах» было проведено совещание, ходе которого решено было до конца закончить реставрацию двух зданий города, которые будут под музей Тихвина.

Дрозденко подчеркнул, что город победил в конкурентной борьбе. Он пояснил, что региональные власти составили мастер-план туристического развития Тихвина и, не дожидаясь результатов конкурса, в этом году выделили 150 миллионов рублей из бюджета области на разработку уникального туристического кода города Тихвина, на создание информационно-туристического центра, на создание пирс-пешеходных маршрутов.

По его словам, в планах к 2030 году довести уровень туризма с нынешних 80 тысяч туристов до 200 тысяч.

Решение об избрании Тихвина столицей «Серебряного ожерелья России» приняла рабочая группа проекта 14 мая. Город шел к этому несколько лет. В 2024-м он занял второе место. В 2025 году вышел в победители с большим перевесом: заявку эксперты оценили в 227 баллов, ближайшего конкурента — в 150.

Расположенный на юго-востоке Ленинградской области Тихвин входит в число 110 исторических городов России. Первые упоминания о нем датируются 1383 годом.

Городе также известен тем, что здесь находится Тихвинская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых Богородичных икон в России. Передача знака состоялась на следующий день после дня почитания иконы (9 июля).

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