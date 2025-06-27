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В Государственном историческом музее вручили новые медали Александра Твардовского

Новую медаль Минкультуры за реализацию творческих проектов получили 19 человек
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Telegram-канал «Ольга Любимова»

В Государственном историческом музее состоялась церемония награждения новой ведомственной наградой Минкультуры России — медалью Александра Твардовского. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

Мероприятие прошло на выставке «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы», посвященной творчеству писателя-фронтовика. На церемонии присутствовал внук Александра Твардовского, Алексей Твардовский-Макушенко, который передал для экспозиции личные вещи своего деда. В общей сложности награду получили 19 человек.

«Впервые вручили новую ведомственную награду Минкультуры России – медаль Александра Твардовского. Сегодня мы чествуем талантливых режиссеров, выдающихся композиторов, поэтов, художников и опытных управленцев сферы культуры, которые внесли значимый вклад в реализацию творческих проектов в условиях военных действий. Мы также отмечаем заслуги в воплощении творческих проектов о силе искусства ‎в поднятии духа и укреплении нравственных ориентиров общества», — написала Любимова.

Министр уточнила, что медаль названа в честь писателя-фронтовика, журналиста и военного корреспондента Александра Твардовского, автора знаменитой поэмы «Василий Теркин». По ее словам, это произведение стало символом мужества советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Его произведения вдохновляют поколения, напоминая о том, как культура может служить источником силы и надежды в самые трудные времена», — подчеркнула министр.

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