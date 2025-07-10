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Звезда «6 кадров» Радзюкевич сообщил о проблемах со здоровьем и необходимости операции

Актер Эдуард Радзюкевич сообщил, что ему предстоит операция на ногах
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Илья Питалев/РИА Новости

Актер и режиссер, звезда шоу «6 кадров» Эдуард Радзюкевич в интервью «Газете.Ru» рассказал, что в настоящий момент не может заниматься спортом из-за проблем со здоровьем. 11 июля артист отметит юбилей — ему исполнится 60 лет.

«Спортом я не занимаюсь. Для себя, поддержания физической формы — гимнастика. Хотя сейчас проблемы со здоровьем, опорно-двигательным аппаратом: надо сделать операцию на ноги, поменять суставчики — и опять буду прыгать-скакать. Я ярый болельщик и хожу на матчи московского «Динамо» — и на хоккей, и на футбол. На футбол реже получается выбраться, а на хоккей часто хожу», — поделился он.

Полное интервью с Эдуардом Радзюкевичем читайте здесь. В нем он, в частности, рассказал о самых любимых скетчах «6 кадров», участии в «Папиных дочках», уходе отца и планах на предстоящий юбилей.

Ранее звезда «6 кадров» Ирина Медведева рассказала о перезапуске шоу.

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