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«Жалости уже не осталось»: звезда «6 кадров» Радзюкевич — о карьере военного

Звезда «6 кадров» Радзюкевич признался, что переживал из-за несостоявшейся карьеры военного
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер и режиссер, звезда шоу «6 кадров» Эдуард Радзюкевич в интервью «Газете.Ru» признался, что перестал жалеть о несостоявшейся карьере военного. Отец артиста, которого не стало в этом году, был как раз военным, Радзюкевич мечтал пойти по его стопам, но не смог этого сделать из-за здоровья.

«Сейчас жалости уже не осталось. Первое время очень тяжело было, считал, что вообще все несправедливо. Было обидно, потому что я все детство готовился к карьере военного, но что ни делается — все к лучшему. Чего уже жалеть? Я счастливый человек на самом деле, нашел себя в профессии», — подчеркнул он.

Полное интервью с Эдуардом Радзюкевичем читайте здесь. В нем он, в частности, рассказал о самых любимых скетчах «6 кадров», участии в «Папиных дочках», уходе отца и планах на предстоящий юбилей.

Ранее Радзюкевич раскрыл секрет успеха шоу «6 кадров».

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