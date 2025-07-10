На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Меня там увековечили»: звезда «6 кадров» Радзюкевич рассказал, как оказался в «Папиных дочках»

Звезда «6 кадров» Радзюкевич сообщил, что продюсеры пригласили его в сериал «Папины дочки»
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер и режиссер, звезда шоу «6 кадров» Эдуард Радзюкевич в интервью «Газете.Ru» рассказал, как в свое время попал в культовый сериал «Папины дочки», где сыграл эпизодическую роль, Эдуарда Радуевича — директора и владельца праздничного агентства «Праздник, праздник, праздник!».

«[Я не сам выдумал этого персонажа], его написали и придумали за меня сценаристы, это их заслуга. С именем и фамилией выдумывать было особо нечего — практически мои. Авторы проекта рассчитывали на меня изначально — мне было предложено, я с удовольствием согласился, ничего туда не привносил. И получилось так, что меня, если можно так сказать, даже увековечили в этой работе (смеется). В «Папиных дочках» мы играли с Танечкой Орловой — а сейчас с ней выходим вместе в одном из антрепризных спектаклей. И с Нонной Гришаевой, и со всеми было замечательно работать, весело», — вспомнил артист.

Полное интервью с Эдуардом Радзюкевичем — о феномене «6 кадров», уходе любимого отца и предстоящем юбилее — читайте здесь.

Ранее Радзюкевич сообщил, что скромно отметит юбилей из-за племянника на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами