«Меня там увековечили»: звезда «6 кадров» Радзюкевич рассказал, как оказался в «Папиных дочках»

Актер и режиссер, звезда шоу «6 кадров» Эдуард Радзюкевич в интервью «Газете.Ru» рассказал, как в свое время попал в культовый сериал «Папины дочки», где сыграл эпизодическую роль, Эдуарда Радуевича — директора и владельца праздничного агентства «Праздник, праздник, праздник!».

«[Я не сам выдумал этого персонажа], его написали и придумали за меня сценаристы, это их заслуга. С именем и фамилией выдумывать было особо нечего — практически мои. Авторы проекта рассчитывали на меня изначально — мне было предложено, я с удовольствием согласился, ничего туда не привносил. И получилось так, что меня, если можно так сказать, даже увековечили в этой работе (смеется). В «Папиных дочках» мы играли с Танечкой Орловой — а сейчас с ней выходим вместе в одном из антрепризных спектаклей. И с Нонной Гришаевой, и со всеми было замечательно работать, весело», — вспомнил артист.

Полное интервью с Эдуардом Радзюкевичем — о феномене «6 кадров», уходе любимого отца и предстоящем юбилее — читайте здесь.

Ранее Радзюкевич сообщил, что скромно отметит юбилей из-за племянника на СВО.