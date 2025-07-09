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Юрий Дудь о концерте Меладзе в Лондоне: «Как же людям вместе хорошо!»

Журналист Юрий Дудь призвал слушать песни Валерия Меладзе при плохом настроении
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Андрей Александров/РИА Новости

Журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) поделился в Telegram-канале ссылкой на фильм-концерт Валерия Меладзе, который был снят на его концерте в Лондоне.

Выступление Меладзе в Royal Albert Hall — «одной из самых престижных площадок мира», уточнил Дудь — состоялось по случаю юбилея артиста и 35-летия его музыкальной карьеры.

Дудь признался, что полностью не смотрел ролик, а сразу же переключил на момент, где певец исполняет композицию «Привет, Вера». Журналисту не понравилось, как сведен голос Меладзе в ролике.

«Звучит вообще не по-настоящему; зачем так марафетить артиста, который и так отлично поет? Но это не важно. Важно — как же людям вместе хорошо! Когда будете не в настроении — включите видео. Внутри — четыре минуты радости, и часть ее непременно перепадет и вам», — заявил блогер.

На данный момент Меладзе живет в Испании. В конце февраля певца видели в аэропорту Шереметьево. Как сообщали СМИ, артист тайно прилетал в Москву ради решения бизнес-вопросов.

9 июня Telegram-канал «Светский хроник» сообщал, что Валерий Меладзе снова приехал в Россию.

Ранее телеведущий Ширвиндт с сарказмом назвал интервью Shaman шедевром.

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