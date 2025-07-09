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Дмитрий Дибров зарабатывает на Twitch, рассказывая о секс-сценах со Скарлетт Йоханссон

Телеведущий Дмитрий Дибров заработал 30 тыс. рублей на первом стриме на Twitch
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Дибров заработал 30 тыс. рублей на своем стриме на платформе Twitch. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Во время эфира 65-летний телеведущий рассказал о любимых книгах и фильмах, а также порассуждал о том, с кем бы хотел сыграть секс-сцену в кино.

«Хотел бы сыграть постельную сцену со Скарлетт Йоханссон. Она напоминает мне ростовчанку: у нее тоже такие пухлые губы и подростковый, пубертатный вид. Еще с Нонной Викторовной Мордюковой», — высказывался Дибров.

Также телеведущий во время эфира выразил мнение, что с молодыми девушками тяжелее вступать в интимные отношения, поскольку их всему «надо учить».

«17-летняя девочка не умеет еще ничего. Это только в Таганроге уже умеют все!» — заявил он.

SHOT отмечает, что благодаря прямому эфиру Дибров набрал 1,5 тыс. подписчиков.

В июле 2023 года СМИ сообщали, что Дибров улетел с молодой женой Полиной и тремя детьми во Францию. Телеведущий познакомился со своей четвертой женой в Москве. Полина Наградова (в девичестве. — «Газета.Ru») тогда принимала участие в конкурсе красоты. Она рассказывала, что их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена.

Ранее сообщалось, что Андреева разводилась с Бондарчуком из-за его работы с властью.

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