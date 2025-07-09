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Появились новые кадры из киберпанк-аниме «Киберслав» о Древней Руси

Продолжение киберпанк-аниме «Киберслав» о Древней Руси выйдет в 2025 году
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Пресс-служба Кинопоиска

Продолжение древнеславянского киберпанк-аниме «Киберслав» находится на стадии производства. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска, поделившись кадрами и концепт-артами из новых серий экшна.

«Мы понимаем, как зрителям не терпится увидеть продолжение сериала. Наш выбор в пользу 2D-анимации оправдан стремлением сохранить уникальный стиль и графику, хотя это и занимает больше времени по сравнению с компьютерной графикой. Мы хотим представить зрителям историю такой, какой мы её задумали, поэтому команда проекта продолжает кропотливую работу над сериями», — сказал автор идеи и режиссер Стас Дмитриев.

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Пресс-служба Кинопоиска

Новые эпизоды, сказано в пресс-релизе, выйдут на Кинопоиске в 2025 году. График выхода серий будет объявлен позднее.

Сюжет «Киберслава» развивается в технологичной версии Древней Руси, где славянская мифология соседствует с киберпанком. Главным героем проекта выступает мутант Киберслав, наделенный сверхчеловеческой силой, который противостоит нечисти. Стас Дмитриев признавался, что вдохновлялся «Звездными войнами» и «Дюной» при создании аниме.

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Пресс-служба Кинопоиска

Первый эпизод анимационного сериала вышел на Кинопоиске 31 декабря 2024 года. Он занял 42 место в топ-250 лучших сериалов Кинопоиска. В начале января 2025 года зрительский рейтинг сериала составлял 8,7 — был таким же, что у «Атаки Титанов». Сейчас оценка опустилась до 8,5.

Ранее стало известно, что фильм «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк выйдет онлайн.

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