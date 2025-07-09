На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фильм «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк выйдет онлайн

Сериал «Жизнь по вызову» получил продолжение в виде полнометражного фильма
true
true
true
close
KION

KIONFILM и Кинокомпания братьев Андреасян сняли полнометражный фильм по сериалу «Жизнь по вызову». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Сюжет картины расскажет о событиях после третьего сезона. Главный герой Александр Шмидт с псевдонимом Мэджик решил отойти от бизнеса, однако прошлое его начало преследовать. Международный картель объявил об охоте на мужчину.

Как признался исполнитель главной роли Павел Прилучный, он рад, что сериал получил продолжение в формате полнометражной картины.

«С каждым новым сезоном градус драматизма в нашем проекте увеличивается. Мэджик раз за разом находит способы выйти из, казалось бы, безвыходных ситуаций и при этом поднимается в статусе всё выше. В фильме мы будем удивлять не меньше и поэкспериментируем с форматом», — поделился артист.

Фильм будет эксклюзивно доступен зрителям онлайн-кинотеатра KION.

Режиссером фильма выступил Сарик Андреасян. В ролях: Павел Прилучный, Лиза Моряк, Анна Азарова, Алексей Гришин, Анна Глаубэ, Денис Бургазлиев, Павел Левкин, Яна Аносова, Никита Плащевский, Лолита Таборко, Алексей Фатеев, Евгений Шириков.

Ранее автор песен про Буратино отсудил у культурного центра более 5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами