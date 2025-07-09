Фильм «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк выйдет онлайн

KIONFILM и Кинокомпания братьев Андреасян сняли полнометражный фильм по сериалу «Жизнь по вызову». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Сюжет картины расскажет о событиях после третьего сезона. Главный герой Александр Шмидт с псевдонимом Мэджик решил отойти от бизнеса, однако прошлое его начало преследовать. Международный картель объявил об охоте на мужчину.

Как признался исполнитель главной роли Павел Прилучный, он рад, что сериал получил продолжение в формате полнометражной картины.

«С каждым новым сезоном градус драматизма в нашем проекте увеличивается. Мэджик раз за разом находит способы выйти из, казалось бы, безвыходных ситуаций и при этом поднимается в статусе всё выше. В фильме мы будем удивлять не меньше и поэкспериментируем с форматом», — поделился артист.

Фильм будет эксклюзивно доступен зрителям онлайн-кинотеатра KION.

Режиссером фильма выступил Сарик Андреасян. В ролях: Павел Прилучный, Лиза Моряк, Анна Азарова, Алексей Гришин, Анна Глаубэ, Денис Бургазлиев, Павел Левкин, Яна Аносова, Никита Плащевский, Лолита Таборко, Алексей Фатеев, Евгений Шириков.

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