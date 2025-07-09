Лидера Slaughter to Prevail оштрафовали из-за видео с критикой СВО: «Где вы теперь, псевдопатриоты?»

Нагатинский районный суд города Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей лидера группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая из-за видео с критикой мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В июне 2022 года, сказано в посте, сотрудники центра «Э» заметили на Rutube 4-минутный ролик Шиколая. В нем музыкант высмеивает «псевдопатриотов» на фоне объявления в стране частичной мобилизации.

«Прочитал новости про частичную мобилизацию. Хочу поделиться с вами своими мыслями? Все псевдопатриоты, которые орали: «О, правильно делаем», — где вы теперь? Если вам придет повесточка, то что вы будете делать? Писаться в штанишки или идти на сборы?» — высказывался музыкант.

В конце видео Шиколая предположил, что большая часть сторонников СВО будет «писаться в штанишки», поскольку россиянам «нечего делать» на Украине, а украинцам, в свою очередь, «есть за что воевать».

На суде, отмечают «Осторожно, новости», Шиколай признал вину в дискредитации российской армии. Он заявил, что высказался «на эмоциях», а теперь помогает бойцам СВО.

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