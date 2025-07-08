На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сваха объяснила, почему Киркоров и Бузова не могут быть вместе

Сваха Осипова заявила, что Киркорову и Бузовой нужны земные спутники жизни
true
true
true
close
Telegram-канал «Звездач»

Сваха Анна Осипова заявила в беседе с порталом «Страсти», что не верит в прочный союз между Филиппом Киркоровым и Ольгой Бузовой.

Осипова объяснила, что Бузова и Киркоров не способны дать друг другу ту поддержку и понимание, в которых нуждаются.

«Им нужны «земные» спутники жизни, которые ждут дома с горячим ужином и теплым пледом, а не полное отражение себя, как это существует на сегодняшний день», — отметила сваха.

По словам Осиповой, она не может представить, чтобы Киркоров или Бузова могли бросить карьеру ради семьи. Она уверена, что артисты очень похожи трудолюбием, упрямостью, амбициозностью и целеустремленностью.

В конце июня Ольга Бузова поцеловалась с народным артистом России Филиппом Киркоровым на концерте Димы Билана. В ролике, опубликованном Telegram-каналом «Звездач», Бузова кладет палец в рот Киркорова, а затем его облизывает. После этого знаменитости целуются.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

Ранее Рудковская понадеялась, что Киркоров пойдет на поправку после поцелуя с Бузовой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами