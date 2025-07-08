Сваха объяснила, почему Киркоров и Бузова не могут быть вместе

Сваха Анна Осипова заявила в беседе с порталом «Страсти», что не верит в прочный союз между Филиппом Киркоровым и Ольгой Бузовой.

Осипова объяснила, что Бузова и Киркоров не способны дать друг другу ту поддержку и понимание, в которых нуждаются.

«Им нужны «земные» спутники жизни, которые ждут дома с горячим ужином и теплым пледом, а не полное отражение себя, как это существует на сегодняшний день», — отметила сваха.

По словам Осиповой, она не может представить, чтобы Киркоров или Бузова могли бросить карьеру ради семьи. Она уверена, что артисты очень похожи трудолюбием, упрямостью, амбициозностью и целеустремленностью.

В конце июня Ольга Бузова поцеловалась с народным артистом России Филиппом Киркоровым на концерте Димы Билана. В ролике, опубликованном Telegram-каналом «Звездач», Бузова кладет палец в рот Киркорова, а затем его облизывает. После этого знаменитости целуются.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

Ранее Рудковская понадеялась, что Киркоров пойдет на поправку после поцелуя с Бузовой.