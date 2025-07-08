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Раскрыта дата выхода подростковой драмы с Юлией Высоцкой от Михалковой

Подростковая драма «Огненный мальчик» Надежды Михалковой выйдет 6 ноября
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Драма «Огненный мальчик», режиссером которой выступила Надежда Михалкова, выйдет 6 ноября. Об этом «Газете. Ru» сообщили в кинопрокатной компании ВОЛЬГА.

Cюжет расскажет о непростых отношениях матери и сына-подростка. Мать — председатель комитета по вопросам семьи и детей — вынуждена снять свою кандидатуру, поскольку ее сын стал соучастником трагической ситуации. И, вместо того, чтобы поговорить с ребенком, родительница отправила его в деревню. За городом мальчик остается один на один с собой и мучительно переживает случившееся.

«Я очень люблю и интересуюсь темой подростков, молодых людей, которые стоят на перепутье и ежедневно делают выбор — каким человеком стать в дальнейшем. В них так явно видишь свет, тьму, искушения, дорогу свободной жизни и при этом ответственность перед семьей и новые правила, которые нужно сформулировать самостоятельно», — заявила Михалкова.

Режиссер призналась, что в мальчике-подростке Максе старалась продемонстрировать собирательный образ молодого человека, который не услышан и не понят». Его роль исполнил Денис Косиков («Подростки в космосе»), а его мать — телеведущая Юлия Высоцкая.

Также в каст вошли: Анна Михалкова, Оксана Акиньшина, Александр Устюгов, Лиза Ищенко, Богдан Голощук и другие.

Ранее актер Сердюк понадеялся, что ремейк «Моей прекрасной няни» получится не хуже оригинала.

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