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Звезда «Моей прекрасной няни о ремейке: «Удачи»

Актер Сердюк понадеялся, что ремейк «Моей прекрасной няни» получится не хуже оригинала
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А-Медиа/YouTube

Актер Павел Сердюк рассказал в беседе с URA.RU, что не против ремейка сериала «Моя прекрасная няня».

Сердюк считает, что не видит проблем в перезапуске известного проекта, если это будет интересно молодому поколению. Актер добавил, что ремейк должен быть лучше или, как минимум, не хуже оригинала, чтобы стать успешным.

«Если сделать хуже, наверное, будет обидно — зачем тогда это было нужно? Но так или иначе, основная задача у людей, которые делают подобные штуки, — заработать. И все заработают. Я могу пожелать проекту и создателям только удачи. И чтобы у них все получилось хорошо», — поделился артист.

Новая версия «Моей прекрасной няни» выйдет в эфир в сентябре 2025 года под названием «Няня Оксана». Главные роли в ней сыграют ведущая шоу «Натальная карта», юмористка и астролог Олеся Иванченко и звезда трилогии «Последний богатырь» Виктор Хориняк.

По сюжету героиня прилетает к жениху в Москву из Краснодарского края, а после расставания с ним идет работать няней в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми.

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