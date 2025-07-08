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Стилист Овечкин объяснил, почему отказывается работать с Бузовой: «Оля не платит»

Стилист Овечкин: отказываюсь от работы с Бузовой из-за ее нежелания платить
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Стилист Николай Овечкин, известный по работе со Светланой Лободой, Анной Asti и Zivert, отказался от сотрудничества с певицей Ольгой Бузовой в YouTube-беседе с Ксенией Собчак.

Собчак назвала Бузову «девственницей» в том отношении, что артистка никогда не прибегала к услугам стилиста. Она предложила Овечкину поработать с певицей ради пиара. При этом модельер уверил журналистку, что Бузова работала над своим образом со специалистом, но сам бы он не стал работать с исполнительницей.

«Оля не платит за работу, а моя смена стоит дорого! Если бы мне Оля однажды постучала и сказала: «Давай попробуем», — то я бы уже думал. Не согласился, но подумал. Но там нет инициативы», — заявил модельер.

Также Овечкин поделился, что прекратил работать с Zivert, поскольку артистка не продлила с ним контракт. Он продолжает обращаться с певицей, но не сотрудничать.

«Тут не вопрос, довольна она или не довольна. У артистки может случиться новый виток, в котором она будет моложе и свежее. Тут уже внезапно возникли братья Хованские (стилисты Илья и Никита Хованские. — «Газета.Ru»), а я уже этот масляный хайп не умею делать. Я делаю красивую и богатую женщину», — заявил Овечкин.

Под масляным хайпом, пояснил стилист, он понимает «модную супер-вещь, припаркованную к непонятной для него героини». Овечкин привел в пример блогершу Юлию Гаврилину – ее стилисты «хотят играть в модное», из-за чего «не видно выражение лица» знаменитости.

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