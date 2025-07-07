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Гендир Дома моды Зайцева ответила на информацию о закрытии Лаборатории

Гендир Дома моды Зайцева Ромашкина: работа Лаборатории приостановлена с 2020 года
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Генеральный директор Дома моды Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина опровергла «Газете.Ru» слухи о закрытии «Лаборатории Моды».

По словам Ромашкиной, работа «Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева» была поставлена на паузу еще с начала пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году. Тогда был непростой период для компании, так как было сложно перевести работу фирмы в онлайн «из-за важной изюминки учебного процесса». В тот период Вячеслав Зайцев непосредственно участвовал в обучении студентов и общался с ними.

«Далее Егором Вячеславовичем было принято решение, что во время этой временной паузы не имеет смысла поддерживать юридическую жизнедеятельность организации, и была подана заявка на ликвидацию, которая только сейчас получила этот официальный статус, столь возбудивший прессу. Новое руководство в моем лице поддерживает эту концепцию в силу того, что это является частью большого пути по оптимизации всех структурных процессов в организации», — пояснила гендир Дома моды.

Ромашкина уверила, что ликвидация юрлица Лаборатории моды в данный момент никаким образом не влияет на работу Дома моды. В будущем фирма хочет перенести функции лаборатории на основную площадку Акционерного общества с единым руководителем и прочими общими отделами управления для оптимизации работы.

«Простыми словами, мы наводим порядок и готовимся к новому витку возрождения великого бренда и его проектов», — заявила Ромашкина.

Ранее вдова сына Зайцева увеличила выручку «Дома моды» почти на 4 млн рублей.

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