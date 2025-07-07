Топольницкая сыграет извозчицу с суперсилой в сериале о потомственных таксистах

Фантастическая комедия «Баранкины и камни силы» о семье потомственных таксистов с суперспособностями выйдет 7 августа в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

По сюжету первая в истории Москвы извозчица Варвара (в исполнении актрисы Юлии Топольницкой) телепортируется из 1804 года в современную столицу и дарит своему родственнику Бате (Андрей Федорцов) и трем его подросшим детям суперспособности, заключенные в камни силы. Семья охотно пользуется новой силой в работе, но в их личных отношениях начинаются конфликты.

Режиссером выступил Михаил Поляков, снявший комедию «Мафия — дело семейное». Он уточнил, что в «Баранкиных и камнях силы» будет не только «абсолютно все смешное».

«В «Баранкиных» поднимаются серьезнейшие темы: это и история ответственности за близких и любимых, и история доверия, и очень много всего еще. Но также в нашем сериале очень много юмора и драйва. Это лёгкий и в то же время поучительный сериал, который хорошо подходит для семейного просмотра», — отметил он.

Помимо Топольницкой и Федорцова, в каст вошли: Дмитрий Журавлев, Кузьма Сапрыкин, Полина Гухман, Ксения Кутепова и другие. Всего выйдет 10 серий.

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