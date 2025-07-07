На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Антоха MC, ZOLOTO, Линда и Меджикул выступят на фестивале в Омске

Фестиваль Skuratov Fest пройдет во второй раз с 12 по 13 июля в Омске
true
true
true
close
Пресс-служба фестиваля Skuratov Fest

Фестиваль Skuratov Fest пройдет в омском парке «На Королева» с 12 по 13 июля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе фестиваля.

На мероприятии посетителей ждет музыкальная программа на локальной и основной сценах. Всего омский фестиваль на выходных планируют посетить 26 артистов, среди которых — Антоха МС, ZOLOTO, Обе Две, Линда и другие.

Также оба дня будет работать арт-лекторий, на котором выступят: куратор арт-резиденции «Выкса» Кристина Горланова, арт-директор фестиваля набережных Волгафест Анастасия Альбокринова, — а художница Анжелика Горюнова научит посетителей рисовать с натуры на мастер-классе.

«Для кофеманов отдельной зоной фестиваля станет чемпионат обжарщиков кофе. Здесь пройдут соревнования по каптестингу, ароматам, проведут кофейное казино и дрип баттл. Чемпионаты продлятся оба дня фестиваля с 10:00 до 15:00, все участники получат новый вкусовой опыт», — сказано в пресс-релизе.

Подробная программа фестиваля и билеты доступны уже на сайте.

Skuratov Fest — фестиваль сети кофеен Skuratov Coffee, впервые прошедший летом 2024 года. У компании 63 кофейни в 7 городах: Омск, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск и Самара.

Ранее под Москвой открыли скульптуру Графа Орлова в честь 255-летия победы русского флота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами