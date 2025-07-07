Антоха MC, ZOLOTO, Линда и Меджикул выступят на фестивале в Омске

Фестиваль Skuratov Fest пройдет во второй раз с 12 по 13 июля в Омске

Фестиваль Skuratov Fest пройдет в омском парке «На Королева» с 12 по 13 июля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе фестиваля.

На мероприятии посетителей ждет музыкальная программа на локальной и основной сценах. Всего омский фестиваль на выходных планируют посетить 26 артистов, среди которых — Антоха МС, ZOLOTO, Обе Две, Линда и другие.

Также оба дня будет работать арт-лекторий, на котором выступят: куратор арт-резиденции «Выкса» Кристина Горланова, арт-директор фестиваля набережных Волгафест Анастасия Альбокринова, — а художница Анжелика Горюнова научит посетителей рисовать с натуры на мастер-классе.

«Для кофеманов отдельной зоной фестиваля станет чемпионат обжарщиков кофе. Здесь пройдут соревнования по каптестингу, ароматам, проведут кофейное казино и дрип баттл. Чемпионаты продлятся оба дня фестиваля с 10:00 до 15:00, все участники получат новый вкусовой опыт», — сказано в пресс-релизе.

Подробная программа фестиваля и билеты доступны уже на сайте.

Skuratov Fest — фестиваль сети кофеен Skuratov Coffee, впервые прошедший летом 2024 года. У компании 63 кофейни в 7 городах: Омск, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск и Самара.

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