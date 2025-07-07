Хабенский рассказал, куда потратил гонорар за «Убойную силу»: «Умели отдыхать»

Актер и режиссер Константин Хабенский, сыгравший оперативника милиции Игоря Плахова в «Убойной силе» в эфире «Сегодня вечером» не смог вспомнить, на что тратил гонорары за съемки в проекте.

По словам Хабенского, он немного заработал благодаря сериалу, а о своем финансовом положении в то время он высказался фразой: «Не скажу, что какие-то накопления у нас были». Актер признался, что «умел отдыхать» в те годы.

В то же время коллега Хабенского по «Убойной силе», актер Сергей Селин рассказал в эфире той же передачи, что «заложил основу» для своей будущей квартиры благодаря заработку в сериале.

«Ну и какие-то более-менее по тем временам приличные гонорары нам платили, как мы считали», — отметил он.

Премьера сериала «Убойная сила» состоялась 13 марта 2000 года. Изначально на роль милиционера Плахова утвердили актера Алексея Кравченко, но тот отказался от роли – и тогда к касту присоединился Хабенский.

В эфире Первого канала актер признался, что ему было тяжело из-за обрушившейся на него популярности. Хабенский пошутил, что ему пришлось научиться «проходить сквозь стены» в публичных местах.

«Есть моменты в начале крайнего неудобства, усталости и серьезной усталости, когда ты хочешь посидеть и помолчать — тоже иногда неправильно воспринимается коллегами, называется звездной болезнью», — высказался артист.

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