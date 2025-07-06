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Семья актера «Мухтара» объявила сбор пожертвований на его похороны в Польше

«АиФ»: семья актера Бордухаева собирает пожертвования на его похороны
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КиноАтелье

Семья актера Андрея Бордухаева объявила о сборе пожертвований на его похороны в Польше. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на окружение артиста.

Бордухаев скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В окружении актера уточнили, что на лечение были потрачены большие деньги. Из-за этого семья артиста была вынуждена начать сбор пожертвований на его похороны.

5 июля актер Игорь Сигов сообщил, что Андрей Бордухаев умер в возрасте 49 лет.

Бордухаев начал свой карьерный путь на «Беларусьфильме», где работал ассистентом режиссера. Он также служил в Гомельском молодежном театре, позднее работал в местном областном драмтеатре. В 2016 году он открыл камерную театральную студию «Тим Театр», однако в 2020 году Бордухаев перебрался в Польшу.

Он также снимался в российских фильмах и сериалах. Бордухаев играл эпизодические роли в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Ментовские войны».

Ранее скончался звезда фильмов Тарантино Майкл Мэдсен.

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