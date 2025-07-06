Звезду «Дома-2» обвинили в кражах йогуртов и шоколада

Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов подал в суд на кассиршу за клевету

Бывшего участника «Дома-2» Александра Гобозова обвинили в краже йогуртов, шоколада и других продуктов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, сотрудники магазина в Павловском Посаде заметили, как Гобозов набирает с женой Светланой еды и не оплачивает часть продуктов на кассе самообслуживания. Кассиры уверили, что такое происходило не в первый раз. Эпизоды с кражей были зафиксированы на камеру. Также охрана просила пару вывернуть пакеты и оплатить товары.

Сами Гобозовы отрицают свою вину. Они подали на кассирш заявление в полицию о клевете.

21 февраля 2024 года адвокат Гобозова Магамед Исмаилов сообщил, что экс-участника телестройки приговорили к 1,5 годам тюрьмы. Речь идет об участнике проекта Александре Гобозове. 12 октября против Гобозова возбудили уголовное дело по статье «Разбой» и отправили на два месяца под домашний арест в город Лермонтов Ставропольского края.

Содержащийся под домашним арестом Гобозов, как рассказывал адвокат, якобы подвергался вымогательству от неизвестного мужчины.

Через посредницу неизвестный якобы требовал от звезды «Дома-2» деньги, угрожая здоровью его близких. Гобозов требовал у переговорщицы контакты вымогателя, но она отказала; тогда, по словам спикера, мужчина несколько раз сильно ударил девушку.

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