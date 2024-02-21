Звезду «Дома-2» приговорили к 1,5 годам тюрьмы

Звезду реалити-шоу «Дом-2» Александра Гобозова приговорили к 1,5 годам тюрьмы. О том, что участник телепроекта о любви получил реальный срок, сообщил адвокат 41-летнего Александра — Магамед Исмаилов.

«Сегодня Пятигорский городской суд признал Гобозова А.Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Защита считает, что наказание несправедливое, и в ближайшее время приговор будет обжалован. Больше никаких комментариев!» — цитирует правозащитника «СтарХит».

Содержащийся под домашним арестом Гобозов, как адвокат рассказывал до этого, якобы подвергался вымогательству от неизвестного мужчины.

Через посредницу неизвестный якобы требовал от звезды «Дома-2» деньги, угрожая здоровью его близких. Гобозов требовал у переговорщицы контакты вымогателя, но она отказала; тогда, по словам спикера, мужчина несколько раз сильно ударил девушку.

После драки на него составили административный протокол и арестовали на 10 суток. 12 октября против Гобозова возбудили уголовное дело по статье «Разбой» и отправили на два месяца под домашний арест в город Лермонтов Ставропольского края. Ему грозит до 10 лет колонии.

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