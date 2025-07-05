«Лучше поездки на Мальдивы»: дочь Даны Борисовой — о лечении в психиатрической клинике

Дочь Даны Борисовой Полина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о попадании в психиатрическую клинику, а также про свое лечение и самочувствие во время терапии.

«Я сначала ходила к психиатру два месяца. Мне назначили терапию, достаточно сложную, но я не могу сказать, что она мне как-то помогала. За два месяца только ухудшения произошли. Моя мама собиралась на отдых, а я понимала, что в таком состоянии даже до аэропорта не могу доехать. Настолько мне плохо. У меня даже перелет вызывал ощущение, что мне сил на него не хватит, я не переживу. И поэтому приняла решение, попросила родителей положить меня в больницу психиатрическую. Моя мама обратилась к своему знакомому. Я легла в его клинику. Клиника была просто замечательная. Эта неделя оказалась для меня спасительной. Лучше, чем поездка на Мальдивы. Я так папе сказала», — поделилась девушка.

По словам дочери Борисовой, первые два дня в клинике она отсыпалась, также на первое время у нее забрали телефон. Врач подобрал девушке эффективное лечение, сейчас Полина чувствует себя гораздо лучше.

«У меня забрали на первые три дня телефон, чтобы я привыкла к терапии, режим восстановила, потому что спать нормально не могла. Я уже привыкла к тому, что не могу нормально спать, что у меня то мания, то депрессия. Первые два дня [в больнице] мне было нормально, но на третий день — из-за того, что мне давали слишком много антидепрессантов, которые депрессию убирают, — у меня началась мания ужасная. А потом мне убрали один антидепрессант. У меня приступ паники случился», — рассказала Полина.

Как отметила 17-летняя девушка, лечение обошлось недешево, сейчас она уже дома. По словам Полины, она будет приезжать в клинику каждую неделю, так как пока находится под присмотром врача.

2 июля дочь Даны Борисовой сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что находится в больнице. Спустя два дня девушка вышла на связь с подписчиками в своем Telegram-канале, где призналась в страшной болезни: «В мае мне поставили диагноз — циклотимия. Это легкая степень биполярного аффективного расстройства — или, проще говоря, «биполярки». Как вы знаете, моя мама тоже страдает от БАР, и, как оказалось, это заболевание часто передается по наследству».

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