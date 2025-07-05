Сестра Жанны Фриске попала в больницу: «Сижу, плачу»

Блогерша Наталья Фриске сообщила в Telegram-канале, что попала в больницу.

Фриске рассказала, что у нее воспалились шейные лимфоузлы. Она пожаловалась на температуру и отек тела. Блогерша понадеялась, что ее не положат в больницу. Через несколько часов она опубликовала фото больничной койки.

«Куча всяких ненужных мыслей в голове… Дай бог, чтобы все было хорошо… Сижу, плачу», — поделилась блогерша.

2 июля Фриске призналась, что перенесла потерю ребенка в 2011 году. Она рассказала, что узнала о своей беременности перед поездкой в Майами. После УЗИ врачи сообщили девушке, что она находится на пятой неделе. Блогерша отдохнула в круизе, а после пошла в больницу. Там ей врач рассказал, что сердце ребенка бьется, но слабо — 87 ударов в минуту.

В ответ Фриске поинтересовалась, можно ли ей в таком состоянии лететь на самолете в Москву. Она готова была перенести поездку, но медик дал ей разрешение на полет. Во время поездки на самолете у нее началось кровотечение.

Фриске забрала скорая после того, как самолет приземлился в Москве. Блогерша пролежала в перинатальном центре неделю. Все это время сердце ребенка слабо билось. Через неделю оно остановилось. Девушке диагностировали замершую беременность и выкидыш.

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