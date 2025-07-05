Муж актрисы сериала «Жуки» насиловал ее 10-летнюю дочь

Актриса Дарья Пескова рассказала в шоу «Звезды сошлись», что муж надругался над ее дочерью.

По словам Песковой, муж насиловал ее дочь на протяжении пяти лет – с 10 до 15 лет. Актриса отметила, что ретроспективно теперь видит «много звоночков», которые указывали на трагедию. К примеру, девочка выплескивала свою агрессию на кота.

«Я на это сразу обратила внимание, мы пошли к психологу, но на тот момент мы меняли школу, и психолог предположила, что это из-за того, что мы сменили школу. Потом она стала спать в теплых вещах — водолазки, штаны. Я спрашивала, почему. «Потому что мне холодно», — рассказала актриса.

Пескова уточнила, что узнала правду от дочери только спустя пять лет. После этого актриса подала на развод.

«Первая реакция — шок, слезы, истерика. Я повторяла только одно: «Почему ты молчала?» Она сказала: «Я боялась, что ты мне не поверишь». Она еще на колени упала, после того как рассказала, и начала еще: «Мамочка, прости меня». Я упала тоже и говорю: «Ты не должна ни за что извиняться. Виновата только я, я привела этого человека», — вспомнила Пескова.

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