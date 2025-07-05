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У дочери Даны Борисовой обнаружили биполярное расстройство

Дочь Даны Борисовой Полина сообщила, что ей диагностировали циклотимию
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danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь Даны Борисовой Полина в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что ей диагностировали циклотимию.

Борисова-младшая объяснила, что это легкая степень биполярного аффективного расстройства.

«Как вы знаете, моя мама тоже страдает от БАР, и, как оказалось, это заболевание часто передается по наследству (обычно от матери к дочери или от отца к сыну)», — поделилась дочь телеведущей.

По словам Борисовой-младшей, она очень боялась получить этот диагноз, так как с детства видела, как страдает ее мать. Полина призналась, что ей страшно было идти ко врачу. Она обратилась к специалисту, когда «боль стала невыносимой». Ей назначили серьезные препараты.

Борисова-младшая рассказала, что летом собиралась развивать соцсети, поступать в университет, но в планы вмешалась болезнь.

«Мой организм, видимо, был против. В конце июня я легла в психиатрическую клинику, где мне поменяли терапию. Я была там без телефона, без связи, но под наблюдением врачей. Я горжусь собой, что решилась на такой шаг. Да, путь был непростым, но сейчас мне гораздо лучше», — отметила девушка.

Ранее дочь Даны Борисовой госпитализировали.

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