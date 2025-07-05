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Шаляпин об артистах, критиковавших Путина: «Это как мать родную предать»

Певец Шаляпин заявил, что не против возвращения уехавших из России артистов
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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин заявил в беседе с NEWS.ru, что россияне не будут относиться к уехавшим из России артистам как прежде.

Шаляпин заявил, что очень легко потерять народную любовь. По мнению певца, отношение не изменится даже в случае извинений, так как «предательство» уже совершено.

«Уехали, бросили, осуждали СВО и политику нашего президента… Считаю, что это как мать родную предать», — заявил исполнитель.

Шаляпин добавил, что не стоит «ставить палки в колеса» тем, кто хочет вернуться в Россию.

«Наша страна добрая, не думаю, что на них будут гонения. Если, разумеется, не нарушали законы РФ и не дискредитировали армию», — отметил певец.

Шаляпин привел в пример Аллу Пугачеву, которая не говорила ничего плохого про Россию. По словам артиста, коллега «сделала ставку на другой клан». Он считает, что Примадонна сама себе «уничтожила карьеру под старость лет».

По мнению Шаляпина, «культ личности Пугачевой» невозможен в России. Он считает, что народ ее не простит.

Ранее Шаляпин выступил против участия Shaman в «Интервидении».

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