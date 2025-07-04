Жена казахстанского рэпера обвинила его в избиении

Жена казахстанского рэпера Qurt (Дамир Койшубаев – настоящее имя) Аружан Койшубаева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обвинила супруга в побоях.

Койшубаева сообщила, что 27 июня рэпер избил ее. По словам девушки, артист бил ее ремнем на протяжении часа. Когда ремень порвался, уточнила супруга певца, он взял новый и продолжил наносить побои. После этого девушка начала кричать, так как не могла выбраться из квартиры. На крики вышли соседи и спасли жену певца.

По словам Койшубаевой, она не придавала истории долгой огласки из-за большой любви к рэперу.

«Но у человека нет ни капли вины о произошедшем. Побои сняты, заявление будет написано завтра. Он приезжал с друзьями и заставлял на видео говорить, что у меня нет к нему претензий. Некоторые друзья угрожают мне. Я не знаю, что мне делать», — рассказала девушка.

Койшубаева добавила, что нуждается в помощи и поддержке для найма адвокатов. Она рассказала, что мать рэпера стояла у нее под дверью и выпрашивала забрать заявление из полиции. Девушка заявила, что Qurt хочет уехать из страны после инцидента.

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