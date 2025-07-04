Юрий Грымов рассказал, как отметит юбилей

Режиссер Юрий Грымов рассказал, как отметит свой 60-летний юбилей. Планами худрука с «Газетой.Ru» поделилась пресс-служба Московского драматического театра «Модерн».

Заслуженный артист России подчеркнул, что никогда не отмечает свои дни рождения шумно.

«Так будет и в этот раз. Отпраздную в узком кругу семьи и ближайших друзей. Но моя семья — это ещё и мой театр, мои коллеги и, конечно, зрители. Поэтому в сентябре все мы, «большим семейным кругом», обязательно соберёмся в стенах «Модерна», и отметим мою круглую дату», — пообещал Грымов.

Юрию Грымову исполнится 60 лет 6 июля 2025 года.

Грымов — Академик Российской академии кинематографических искусств «Ника», академик рекламы (АКАР), лауреат премии президента РФ, Почетный деятель искусств города Москвы, лауреат премии «Ника». Последние 10 лет руководит Московским драматическим театром «Модерн». Здесь он поставил более 20 масштабных спектаклей для взрослой и детской аудитории. Каждый год Юрий Грымов выпускает в театре «Модерн» по три премьеры, в основе которых известные произведения классиков русской и мировой литературы.

За время работы в кино Юрий Грымов снял десяток картин, которые получили российские и международные награды. Он также снял около 600 рекламных роликов, получивших свыше 70 призов на российских и международных фестивалях.

Ранее в театре «Модерн» прошла премьера таинственного спектакля без названия.