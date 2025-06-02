В театре «Модерн» прошла премьера таинственного спектакля без названия

В Московском драматическом театре «Модерн» прошла премьера спектакля, название которого режиссер Юрий Грымов продолжает тщательно скрывать от зрителей. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба учреждения культуры.

На театральной афише название спектакля заклеено куском скотча, а билеты продаются на некую «Закрытую премьеру».

По словам Грымова, в основе постановки всемирно известное произведение крупного автора. Режиссер считает свою работу спектаклем про святую любовь, которая стала возможна, несмотря на ужас, охвативший мир.

«На протяжении всего спектакля зритель испытывает нарастающее напряжение, приближение беды. Частая смена декораций: новые адреса, города, страны — невероятно сложное испытание для монтировщиков сцены. В этой исповедальной истории не будет хеппи-энда. И все-таки это спектакль про свет», — обещают авторы.

После премьеры Юрий Грымов обратился к зрителям с просьбой сохранить тайну спектакля даже после первых просмотров.

25 июня в театре «Модерн» состоится еще один показ таинственного спектакля, он закроет театральный сезон. В начале нового сезона название премьеры будет раскрыто.

Накануне в Москве открылся самый продолжительный в мире театральный фестиваль.

Ранее в музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоялось открытие культурного фестиваля «КАНИКУЛЫ».