«Я хочу жить интереснее»: Митя Фомин рассказал о планах изменить свою жизнь

Певец Митя Фомин признался, что хочет кардинально изменить свою жизнь. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, он понял, что настало время перемен, во время отдыха на Сейшельских островах.

«Я почувствовал, что такое побыть с самим собой наедине, подумать, посозерцать что-то, просыпаться с рассветом. Вы знаете, я много чего надумал. И дело в том, что у меня такой сейчас период трансформации. Я хочу жить интереснее, качественнее, ярче, наверное», — признался певец.

Он отметил, что за время работы в шоу-бизнесе время пролетело очень быстро. Теперь Фомин, который зимой отметил 51-й день рождения, уверен, что в его жизни «начинается какое-то новое десятилетие, новая веха».

В июне Митя Фомин сообщил, что задумался о детях. По его словам, он давно строит планы об усыновлении ребенка. Певец уточнил, что выбрал бы именно младенца, так как считает крайне важным воспитывать детей с самого раннего возраста, однако пока не решается на этот шаг, ведь сначала его следует хорошо обдумать. Он подчеркнул, что перед усыновлением нужно быть уверенным в своем решении, так как случаются ситуации, когда необдуманный шаг губит семьи.

Ранее Митя Фомин появился на публике в куртке с золотым узором и брюках-клеш.